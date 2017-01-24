Устранить ошибку на сервере

Всем привет. Нужно на сайте, который развернут на шаблоне https://themeforest.net/item/service-finder-service-and-business-listing-wordpress-theme/15208793?s_rank=1, реализовать галерею проектов. В чем суть та галерея, что есть сейчас (ее вы можете посмотреть на странице http://aonetheme.com/demo/author/dustly/?demo=style-1) не устраивает, т.к там просто перелистывающиеся фото. Что ...