Доработать сайт на Битриксе

На сайте 13stulev.ru (CMS Bitrix) Каждому товару на текущий момент может задаваться метка. Автоматически под эту метку формируется страница.

Например http://13stulev.ru/tags/kreslo_meshok/

Необходимо, чтобы у меток автоматически формировались Title, Description, KeyWords, h1 и краткое описание под заголовком. Формула должна задаваться в админке. Какие переменные нужно чтобы было возможно использовать в формуле для меток:

· Название метки

· Кол-во товаров прикрепленных к метке

· Цена самого дешевого товара прикрепленного к метке

При этом краткое описание должно задаваться по принципу генератора уникальных текстов.

Например, в поле вводится:

(Дешевый|Недорогой) {название метки} Вы можете (купить|приобрести) в (интернет-магазине|магазине) 13 стульев по цене от {самая низкая цена}.

А генерируется текст:

Дешевый кресло мешок Вы можете приобрести в интернет-магазине 13 стульев по цене от 1390руб.

Или:

Недорогой кресло мешок Вы можете купить в интернет-магазине 13 стульев по цене от 1390руб.

И т.д.

Созданное автоматически описание закрепляется за меткой и может меняться только вручную.

Так же каждая метка должна появляться в админке, чтобы у нее вручную можно было править описание, мета-теги, заголовок и url.