Написать сканер-парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок111 просмотров

Необходимо написать сканер-парсер, чтобы он собирал данные с 2-3х сайтов, сравнивал между собой значения и выдавал самые лучшее.

Более подробно что нужно парсить я расскажу, сейчас хочу понять есть ли такие исполнители и сколько это будет стоить

8 лет назад
ko4e
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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