Нужно сделать редирект

Необходимо написать сканер-парсер, чтобы он собирал данные с 2-3х сайтов, сравнивал между собой значения и выдавал самые лучшее. Более подробно что нужно парсить я расскажу, сейчас хочу понять есть ли такие исполнители и сколько ...