Сделать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок152 просмотра

Скопировать дизайн сайта на вордпрес.

установить вордпресс на хостинге,

 залить на него необходимые плагины и залить дизайн

готов обсудить детали в скайпе, предлогайте свои цены, сайт лендинг.

WordPress
8 лет назад
bronistalnov
Стальнов 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
5 дней
Денис отличный специалист по wordpress, быстро справился с заданием, цена за работу вне конкуренции. Будем сотрудничать дальше.
Отличный позитивный человек. Очень приятный в общении, четко поставленное задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад