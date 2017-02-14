Нужен сайт Wordpress (шаблон)! В таком плане даже лучще: plani.kz цена договорная
Сделать копию сайта
Скопировать дизайн сайта на вордпрес.
установить вордпресс на хостинге,
залить на него необходимые плагины и залить дизайн
готов обсудить детали в скайпе, предлогайте свои цены, сайт лендинг.
Выбранный исполнитель
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