Решить проблемы с http ссылками на сайте

Здравствуйте!

Есть сайт на самописной CMS

К нему подключили SSL сертификат, и сейчас сайт открывается не корректно и браузер дает такую информацию.

http://joxi.ru/52ae4WxI4E7ll2

Хостер написал из за чего проблема и дал рекомендации:

- У вас контент подгружается по http, по этому соединение не безопасное:

http://scr.pics/Selection_077.png

- Необходимо либо заменить их на https, либо сделать относительными

- Можете, для начала, попробовать настроить перенаправления всех запросов по http на https.

- Вам нужно настроить перенаправление через .htaccess. Подобрать корректное и правильное правило для перенаправления.

Либо заменить их на https - этот вариант не подходит. Нужно или сделать их относительными или настроить перенаправления всех запросов по http на https.

Я думаю 2 вариант более быстрый и правильный, так как лапатить всю CMS мне кажется не реально

Программистов кто делал сайт нет давно.

Нужен специалист по решению данного вопроса.

Вопрос довольно срочный.

Жду предложений по срокам и стоимости.