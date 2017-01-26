Нужен сайт Wordpress (шаблон)! В таком плане даже лучще: plani.kz цена договорная
Решить проблемы с http ссылками на сайте
Здравствуйте!
Есть сайт на самописной CMS
К нему подключили SSL сертификат, и сейчас сайт открывается не корректно и браузер дает такую информацию.
Хостер написал из за чего проблема и дал рекомендации:
- У вас контент подгружается по http, по этому соединение не безопасное:
http://scr.pics/Selection_077.png
- Необходимо либо заменить их на https, либо сделать относительными
- Можете, для начала, попробовать настроить перенаправления всех запросов по http на https.
- Вам нужно настроить перенаправление через .htaccess. Подобрать корректное и правильное правило для перенаправления.
Либо заменить их на https - этот вариант не подходит. Нужно или сделать их относительными или настроить перенаправления всех запросов по http на https.
Я думаю 2 вариант более быстрый и правильный, так как лапатить всю CMS мне кажется не реально
Программистов кто делал сайт нет давно.
Нужен специалист по решению данного вопроса.
Вопрос довольно срочный.
Жду предложений по срокам и стоимости.
Выбранный исполнитель
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