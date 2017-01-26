Решить проблемы с http ссылками на сайте

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Завершен3 заявки152 просмотра

Здравствуйте! 

Есть сайт на самописной CMS 

К нему подключили SSL сертификат, и сейчас сайт открывается не корректно и браузер дает такую информацию. 

http://joxi.ru/52ae4WxI4E7ll2 

Хостер написал из за чего проблема и дал рекомендации:

- У вас контент подгружается по http, по этому соединение не безопасное:

http://scr.pics/Selection_077.png

- Необходимо либо заменить их на https, либо сделать относительными 

- Можете, для начала, попробовать настроить перенаправления всех запросов по http на https.

- Вам нужно настроить перенаправление через .htaccess. Подобрать корректное и правильное правило для перенаправления.

Либо заменить их на https - этот вариант не подходит. Нужно или сделать их относительными или настроить перенаправления всех запросов по http на https. 

Я думаю 2 вариант более быстрый и правильный, так как лапатить всю CMS мне кажется не реально

Программистов кто делал сайт нет давно. 

Нужен специалист по решению данного вопроса. 

Вопрос довольно срочный. 

Жду предложений по срокам и стоимости. 

8 лет назад
onsales
Денис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

sklazer
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$25
1 день
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sklazer
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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