Нужен сайт Wordpress (шаблон)! В таком плане даже лучще: plani.kz цена договорная
Joomla - Интеграция с API
API на странице - https://www.pochta.ru/support/business/api
Нужно интегрировать API в магазин =
Сайт - http://internet-magazin-semyan.ru/
Тестовый сайт - http://dev.internet-magazin-semyan.ru/
Сначала сделать на тестовом, после проверки и уверенности что все работает - перенести все на продакшн
Есть 2 описания API -
API трекинга
Если вы отправляете много посылок, заказных писем или бандеролей — воспользуйтесь API трекинга, чтобы добавить функцию отслеживания отправлений на ваш сайт, в приложение или систему.Вы сможете получать:— текущий статус по всем вашим отправлениям— детальную историю перемещений одного отправления или целой партии— информацию об оплате наложенных платежейПосмотреть документацию для разработчиковAPI отправки посылокЕсли вы отправляете или планируете отправлять заказы вашим клиентам Почтой России — воспользуйтесь возможностями
API отправки посылок
С помощью API вы можете добавить на свой сайт, в приложение или систему работы с заказами:— проверку правильности написания почтовых адресов— автоподбор индекса по адресу— расчет стоимости и сроков доставки по актуальным тарифам— получение трек-номера сразу после оформления заказа— передачу данных о заказах, готовых к отправке Почтой России— получение комплекта правильно заполненных документов для отправки— отслеживание текущего статуса отправлений
Дать 2 оценки по срокам и стоимости
1) сделать 1-ю (API трекинга);
2) сделать обе
Заявки фрилансеров
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