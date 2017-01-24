Joomla - Интеграция с API

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Закрыт2 заявки123 просмотра

API на странице - https://www.pochta.ru/support/business/api

Нужно интегрировать API в магазин = 

Сайт - http://internet-magazin-semyan.ru/

Тестовый сайт - http://dev.internet-magazin-semyan.ru/

Сначала сделать на тестовом, после проверки и уверенности что все работает -  перенести все на продакшн

Есть 2 описания API - 

API трекинга

Если вы отправляете много посылок, заказных писем или бандеролей — воспользуйтесь API трекинга, чтобы добавить функцию отслеживания отправлений на ваш сайт, в приложение или систему.Вы сможете получать:— текущий статус по всем вашим отправлениям— детальную историю перемещений одного отправления или целой партии— информацию об оплате наложенных платежейПосмотреть документацию для разработчиковAPI отправки посылокЕсли вы отправляете или планируете отправлять заказы вашим клиентам Почтой России — воспользуйтесь возможностями

API отправки посылок

С помощью API вы можете добавить на свой сайт, в приложение или систему работы с заказами:— проверку правильности написания почтовых адресов— автоподбор индекса по адресу— расчет стоимости и сроков доставки по актуальным тарифам— получение трек-номера сразу после оформления заказа— передачу данных о заказах, готовых к отправке Почтой России— получение комплекта правильно заполненных документов для отправки— отслеживание текущего статуса отправлений

Дать 2 оценки по срокам и стоимости

1) сделать 1-ю (API трекинга);

2) сделать обе

Joomla
8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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