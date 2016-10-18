cronfy

Олег Петрачев cronfy

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
__jack
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Верстка главной (адаптивно) + две страницы (980px)
Олег очень четко сформировал задание и был всегда на связи! Оплату делал вовремя никаких проблем не было! Всем рекомендую!
Все прекрасно. Сотрудничал с Гехамом из-за предложенной низкой стоимости, что поначалу вкупе в возрастом вызывало некоторые опасения. Вопреки этим опасениям, Гехам все сделал отлично, был на связи, не пропадал, корректен в коммуникации. Внес правки по всем комментариям. Соблюдал сроки, о которых договаривались. Сделал все, что требовалось, и какие-то вещи даже лучше, чем в макете. Технически грамотный специалист. Рекомендую.
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korjavin
Иван 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$85
10 баллов
7 лет назад
Сделать выгрузку в Яндекс.Маркет (php, yii2)
Заказчик у которого можно учиться. Всё отлично, надеюсь на дальнейшие задачи.
Отличная работа. Сроки соблюдены, работа выполнена по ТЗ, приятная коммуникация. Высокий уровень как специалиста, в том числе в современных технологиях разработки (фреймфорки, git и т. п.). В чужом коде разобрался легко. Рекомендую.
Ответный отзыв
4Takta
Сергей 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Добавить на сайт PHP импорт еще одного прайса
Отличный заказчик, т.к является сам разработчиком, потому все очень грамотно поставлено прям до деталей все расписано, очень приятно сотрудничать, постановка, обратная связь, оплата все на высоте. Надеюсь еще поработаем, очень рекомендую! )
Сотрудничеством доволен. Сергей опытный разработчик, разбирающийся в современных технологиях. Был на связи, корректен в общении. С проектом разобрался сам, вопросов задавал мало, задачу сделал быстро и как надо, внес все необходимые доработки после тестирования. Спасибо!
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Ilya-s
Илья 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$125
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка главной + страницы каталога и карточки товара
Олег отличный заказчик! Детальное ТЗ, мгновенная оплата, всегда на связи. Все на высоте. С удовольствием буду сотрудничать еще.
Работой с Ильёй доволен. Немного не уложились в изначально заявленные сроки. Но это было компенсировано тем, что Илья дорабатывал проект по всем комментариям, и в итоге закрыл все возникшие вопросы, а также сделал фишку, о которой вспомнили уже после согласования ТЗ. Очень корректен по коммуникации. Каждый день был на связи. Рекомендую.
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