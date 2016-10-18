Работой с Ильёй доволен. Немного не уложились в изначально заявленные сроки. Но это было компенсировано тем, что Илья дорабатывал проект по всем комментариям, и в итоге закрыл все возникшие вопросы, а также сделал фишку, о которой вспомнили уже после согласования ТЗ. Очень корректен по коммуникации. Каждый день был на связи. Рекомендую.