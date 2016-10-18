Необходима верстка для интернет магазина. Есть макет в PSD с отрисованным раскрытием/закрытием элементов. Все иконки в макете в SVG. Нужно сверстать: – Главная – адаптивно (в PSD отрисованы разрешения 1280, 980, 768, 320). – Второстепенные страницы - верстаем только ...
- $150HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для поддержки нескольких проектов преимущественно на Yii2 нужен программист. Требуемые знания: PHP, MySQL, Yii2, git. Также желательно знание Jquery, Bootstrap (верстка требуется по месту, без необходимости верстать полные макеты). Проекты в основном интернет-магазины. Для ведения разработки используется gitlab. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $85
На сайте есть база с товарами. Необходимо создать скрипт, который выгрузит товары в YML для Яндекс.Маркета. Скрипт должен генерировать файл и сохранять его на сайт в определенную папку. Скрипт будет запускаться на хостинге из-под cron. Требования ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
На сайте (PHP) есть скрипты автоматической загрузки нескольких прайсов поставщиков в CSV. Поля из CSV преобразуются в соответствующие поля товара в каталоге. Нужно добавить загрузку еще одного прайса. Задача сводится к тому, чтобы скопировать имеющиеся скрипты/классы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $160
Необходима верстка для интернет магазина: – Главная – 1280, 768, 320 (эти разрешения отрисованы в PSD). – Галерея товаров – только в максимальном разрешении. – Карточка товара – только в максимальном разрешении. Из интерактива необходимо ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад