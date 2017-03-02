Веб-Разработчик

Основная деятельность - бэкэнд разработка.

Работаю в веб программировании более 10 лет, в какие то моменты более интенсивно в какие то менее, в основном это корпортаивные задачи как системы билинга, бэкофиса, но так же и приличный опыт работы с обычными, популярными цмс.

Python, PHP + разные фреймворки и цмс. Есть желание поработать с node.js

База в основном разумеется mysql, хотя с ораклом так же приходилось работать, запросы, хранимые процедуры, но последнее время в основном база используется только для хранения данных т.к работа в основном через ORM фреймворков.

Фроненд: HTML верстка и js. На 3-ку, сверстать и написать могу, но сталкиваюсь с этим лишь по мере необходимости в рабочем проекте этим занимается отдельный человек.

По ведению проектов: тасктрекер обязателен, как средство планирование так и средство фиксации достигнутых договоренностей. Вики по договоренности. Документирование кода доксиген или сфинксдокументатор - обязательно. Если кода чуть больше чем hello world, то еще и гит или битбакет.

На данном ресурсе интересуют не большие(до 1 недели на 1 таск), интересные таски со спокойными заказчиками + тасктрекер. И самое главное, работа должна приносить удовольствие ))