4Takta

Сергей 4Takta

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-Разработчик

Основная деятельность - бэкэнд разработка.

Работаю в веб программировании более 10 лет, в какие то моменты более интенсивно в какие то менее, в основном это корпортаивные задачи как системы билинга, бэкофиса, но так же и приличный опыт работы с обычными, популярными цмс.

  • Python, PHP + разные фреймворки и цмс. Есть желание поработать с node.js
  • База в основном разумеется mysql, хотя с ораклом так же приходилось работать, запросы, хранимые процедуры, но последнее время в основном база используется только для хранения данных т.к работа в основном через ORM фреймворков.
  • Фроненд: HTML верстка и js. На 3-ку, сверстать и написать могу, но сталкиваюсь с этим лишь по мере необходимости в рабочем проекте этим занимается отдельный человек.
  • По ведению проектов: тасктрекер обязателен, как средство планирование так и средство фиксации достигнутых договоренностей. Вики по договоренности. Документирование кода доксиген или сфинксдокументатор - обязательно. Если кода чуть больше чем hello world, то еще и гит или битбакет.
На данном ресурсе интересуют не большие(до 1 недели на 1 таск), интересные таски со спокойными заказчиками  + тасктрекер. И самое главное, работа должна приносить удовольствие ))
PHPJavascriptPythonMySQLHTMLNode.js
Портфолио
Отзывы заказчиков
sunford
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Скрипт - забрать тему письма и передать ее через API
Все было сделано как и просил, даже больше.
Спасибо, Андрею за сотрудничество, были некоторые заминки, но все обговорили и сделали как надо. Всегда на связи на все вопросы отвечает, оплата моментальная. Рекомендую!
Ответный отзыв
cronfy
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Добавить на сайт PHP импорт еще одного прайса
Сотрудничеством доволен. Сергей опытный разработчик, разбирающийся в современных технологиях. Был на связи, корректен в общении. С проектом разобрался сам, вопросов задавал мало, задачу сделал быстро и как надо, внес все необходимые доработки после тестирования. Спасибо!
Отличный заказчик, т.к является сам разработчиком, потому все очень грамотно поставлено прям до деталей все расписано, очень приятно сотрудничать, постановка, обратная связь, оплата все на высоте. Надеюсь еще поработаем, очень рекомендую! )
Ответный отзыв
valdemariuses
Владимир 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Подправить работу CRM
Работа сделана оперативно, а главное качественно. Рекомендую. Ответственный исполнитель. Еще не раз обращусь.
Спасибо за работу, приятный человек в общении, задаче четка по пунктам, все доп работы были оплачены, всегда на связи, на все возникшие вопросы ответил. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую!
Ответный отзыв
yadrew
Андрю 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка функционала на самописной CMS
Отличный исполнитель. Всегда был на связи, помогал по всем вопросам, быстро справился с задачей. Рекомендую!
Приятно работать с грамотными людьми, хорошая обратная связь, четкая постановка, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Помочь с проектом на django
Всегда приятно работать с профессионалом, каким и является Сергей. Успехов!
Спасибо за мини-задачку )) все быстро, четко, понятно! Удачи в работе!
Ответный отзыв
Веб-программирование
8 отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга