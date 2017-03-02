Веб-Разработчик
Основная деятельность - бэкэнд разработка.Работаю в веб программировании более 10 лет, в какие то моменты более интенсивно в какие то менее, в основном это корпортаивные задачи как системы билинга, бэкофиса, но так же и приличный опыт работы с обычными, популярными цмс.
- Python, PHP + разные фреймворки и цмс. Есть желание поработать с node.js
- База в основном разумеется mysql, хотя с ораклом так же приходилось работать, запросы, хранимые процедуры, но последнее время в основном база используется только для хранения данных т.к работа в основном через ORM фреймворков.
- Фроненд: HTML верстка и js. На 3-ку, сверстать и написать могу, но сталкиваюсь с этим лишь по мере необходимости в рабочем проекте этим занимается отдельный человек.
- По ведению проектов: тасктрекер обязателен, как средство планирование так и средство фиксации достигнутых договоренностей. Вики по договоренности. Документирование кода доксиген или сфинксдокументатор - обязательно. Если кода чуть больше чем hello world, то еще и гит или битбакет.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Парс сайтов weblance.net, fl.ru, freelance.ru345 просмотров
- Opencart, модуль чистой прибыли.456 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Все было сделано как и просил, даже больше.
Ответный отзыв
Спасибо, Андрею за сотрудничество, были некоторые заминки, но все обговорили и сделали как надо. Всегда на связи на все вопросы отвечает, оплата моментальная. Рекомендую!
$40
10 баллов
7 лет назад
Сотрудничеством доволен. Сергей опытный разработчик, разбирающийся в современных технологиях. Был на связи, корректен в общении. С проектом разобрался сам, вопросов задавал мало, задачу сделал быстро и как надо, внес все необходимые доработки после тестирования. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, т.к является сам разработчиком, потому все очень грамотно поставлено прям до деталей все расписано, очень приятно сотрудничать, постановка, обратная связь, оплата все на высоте. Надеюсь еще поработаем, очень рекомендую! )
$10
10 баллов
7 лет назад
Работа сделана оперативно, а главное качественно. Рекомендую. Ответственный исполнитель. Еще не раз обращусь.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, приятный человек в общении, задаче четка по пунктам, все доп работы были оплачены, всегда на связи, на все возникшие вопросы ответил. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель. Всегда был на связи, помогал по всем вопросам, быстро справился с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать с грамотными людьми, хорошая обратная связь, четкая постановка, моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество!
$1
10 баллов
7 лет назад
Всегда приятно работать с профессионалом, каким и является Сергей. Успехов!
Ответный отзыв
Спасибо за мини-задачку )) все быстро, четко, понятно! Удачи в работе!
Веб-программирование
8 отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга