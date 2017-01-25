Блоки тизерной рекламы/контекстной с узнаваемым дизайн на основе стилистики сайта. Подробное ТЗ по ссылке. https://docs.google.com/document/d/1jVjiyX0l3zbASyDkxWkuMgzo0YSvKOXNJRIp9ZJyxPM/pub
Дизайн для блога it
Добрый день!
Нужен дизайн для блога it.
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