Нужно сделать небольшой редизайн сайта без замены html кода (либо с минимальными изменениями, если необходимо, в шапке и футтере) поправить CSS , изображения шапки , подобрать шрифт и цвета. сайт ...
Дизайн сайта по трансформаторам
Необходимо выполнить качественный дизайн сайта по силовым трансформаторам. Жду предложений.
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