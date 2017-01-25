Дизайн для Layout

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Закрыт14 заявок154 просмотра

Требуется сделать подобный цветовой дизайн на других Layout/макетах, красота не требуется, нужно для общего восприятия цветов на макете, чтобы в дальнейшем составить ТЗ на дизайн.

Спасибо! 

8 лет назад
hbsv
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров