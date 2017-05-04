Нарисовать дизайн сайта строительно-инженерной тематики

Необходимо нарисовать дизайн сайта по прототипу (мокапу). Тематика сайта - строительно-инженерная. Необходимо нарисовать дизайн как компьютерной версии так и версии под мобильник. Присылайте цены, сроки и портфолио.

Сайт многостраничный (не лендинг), но разнообразия в прототипах разных страниц особого нет.