Нарисовать дизайн сайта строительно-инженерной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен50 заявок505 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн сайта по прототипу (мокапу). Тематика сайта - строительно-инженерная. Необходимо нарисовать дизайн как компьютерной версии так и версии под мобильник. Присылайте цены, сроки и портфолио.

Сайт многостраничный (не лендинг), но разнообразия в прототипах разных страниц особого нет.

8 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$80
3 дня
Работа выполнена качественно, результат выше похвал! Рекомендую!
Отличный заказчик оплата во время. Рекомендую
Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$25
5 дней
Работа выполнена качественно, рекомендую!
Все супер,рекомендую)
Ustinov_web
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена качественно, рекомендую!
Все отлично. Рекомендую!
onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$80
3 дня
Работа выполнена качественно, рекомендую!
5+

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
Ustinov_web
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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