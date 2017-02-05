Выполнить редизайн магазина по продаже торгового оборудования.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки205 просмотров

Имеется магазин, который продает торговое оборудования частным и оптовым покупателям.

Требуется выполнить его редизайн,так как расширился спектр услуг и хотелось бы внедрить новые фичи на сайт для повышения конверсии. Цветовую гамму и стиль можно не сохранять, но предпочтения отдаются светлым тонам. Можно флэт-дизайн.

Требуется создать 6 страниц: главная, каталог, карточка товара, корзина,оформление заказа, контакты (обратная связь)

Ориентир по сайтам которые нравятся : http://www.torgmontag.ru/http://www.shopsart.ru/ ,   http://www.oborud-city.ru/

Цены,сроки.

Подробности выбранному исполнителю.

8 лет назад
reutoff71
Михаил 
53 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$150
4 дня
Спасибо, все сделала оперативно и качественно. Продолжаем сотрудничать.
Михаил, спасибо за работу! Рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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