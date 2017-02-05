Нужна адаптивная версия сайта naomi-style.ru под гугл. Пишите пожалуйста сроки и стоимость.
Выполнить редизайн магазина по продаже торгового оборудования.
Имеется магазин, который продает торговое оборудования частным и оптовым покупателям.
Требуется выполнить его редизайн,так как расширился спектр услуг и хотелось бы внедрить новые фичи на сайт для повышения конверсии. Цветовую гамму и стиль можно не сохранять, но предпочтения отдаются светлым тонам. Можно флэт-дизайн.
Требуется создать 6 страниц: главная, каталог, карточка товара, корзина,оформление заказа, контакты (обратная связь)
Ориентир по сайтам которые нравятся : http://www.torgmontag.ru/ , http://www.shopsart.ru/ , http://www.oborud-city.ru/
Цены,сроки.
Подробности выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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