Дизайн сайта часовой тематики

Здравствуйте.

Для сайта часовой тематики нужно разработать дизайн:

1.Написания имени домена (он же логотип).

Сделать логотип из имени домена.

Для сайта + переносимость на визитку, например. Для темного/светлого фона. Если еще и визитку нарисуете бонусом - вообще хорошо))

Домен говорящий, из двух слов, одно из которых - watch.

2.Лендинга, включая главную страницу, с вышеуказанным лого. (~10 блоков)

Пример лендинга, который в целом понравился. (Это не пример нужного стиля.)

Нужен дизайнер, знающий понятия "рифма" не только в стихах, но и в графике)), обладающий чувством стиля и художественного вкуса и умеющий это чувство выражать на бумаге/экране))

Интерес к теме наручных часов и перфекционизм всячески приветствуются.

Тематика сайта - механические наручные часы ручной работы (сталь/золото/платина/титан/драг.камни/авторский декор), НЕ китай.

Всё должно выглядеть очень стильно, дорого, но при этом не "баХато")), без "дешевого лакшери", без цыганщины/китайщины итд. Если не знаете, как отличить первое от второго, не пишите).

Смысловая наполненность блоков есть в первом приближении, по итогам общения с дизайнером возможны корректировки.

Срок - комфортный для дизайнера. Так, чтобы с чувством, с толком. Недели должно хватить наверное))