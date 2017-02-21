Дизайн сайта часовой тематики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок219 просмотров

Здравствуйте.

Для сайта часовой тематики нужно разработать дизайн:

1.Написания имени домена (он же логотип).

Сделать логотип из имени домена.

Для сайта + переносимость на визитку, например. Для темного/светлого фона. Если еще и визитку нарисуете бонусом - вообще хорошо))

Домен говорящий, из двух слов, одно из которых - watch.

2.Лендинга, включая главную страницу, с вышеуказанным лого. (~10 блоков)

Пример лендинга, который в целом понравился. (Это не пример нужного стиля.)

Нужен дизайнер, знающий понятия "рифма" не только в стихах, но и в графике)), обладающий чувством стиля и художественного вкуса и умеющий это чувство выражать на бумаге/экране))

Интерес к теме наручных часов и перфекционизм всячески приветствуются.

Тематика сайта - механические наручные часы ручной работы (сталь/золото/платина/титан/драг.камни/авторский декор), НЕ китай.

Всё должно выглядеть очень стильно, дорого, но при этом не "баХато")), без "дешевого лакшери", без цыганщины/китайщины итд. Если не знаете, как отличить первое от второго, не пишите).

Смысловая наполненность блоков есть в первом приближении, по итогам общения с дизайнером возможны корректировки.

Срок - комфортный для дизайнера. Так, чтобы с чувством, с толком. Недели должно хватить наверное))

8 лет назад
ivan0v
Максим 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
8 лет назад
$50
7 дней
Работа с Екатериной была продуктивной, в итоге мы получили неплохой результат. Екатерина может работать как по четкому ТЗ, так и в относительно свободных рамках, самостоятельно предлагая интересные варианты решений. Мои многочисленные пожелания и корректировки принимались и исправлялись именно так, как мне было нужно. Могу рекомендовать к сотрудничеству. ;)
Спасибо Максиму за интересный проект! Могу рекомендовать как хорошего, идущего на встречу, заказчика.

Заявки фрилансеров

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
8 лет назад

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