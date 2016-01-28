Есть сайт на DLE. Нужен эксперт который бы мог внедрить правки по дизайну и программной части.
Шаблон сайта продажи цифровых товаров
Здравствуйте.
Необходимо разработать дизайн и сверстать сайт по продаже цифровых товаров.
На сайте 5 страниц.
1. Страница авторизации
2. Главная страница с новостями
3. Страница с цифровым товаром
Необходимые элементы:
блок выбора критерий поиска
таблица с выводом товаров (Название, цена, описание, дата добавления товара, добавить в корзину, купить)
4. Корзина
В наличии только название магазина.
В комментарии к заказу пишите сразу Ваше видение дизайна, тк у меня мысли на этот счет отсутствуют напрочь... Как всегда критерий оценки нравится/не нравится, к сожалению.
Хочется видеть изюменки, интересные решения (какие пока понять не могу). Сам магазин прост (вывод товаров в таблице, даже нет подробного описания товара), поэтому хочется посредством дизайна добавить какую-то свою фишку.
Если сработаемся будут еще заказы на дизайны такого же рода.
P.S.
Анализируя все приходящие ответы, спешу заметить.
Коллеги, цифровые товары - это ключи для программного обеспечения, ключи к играм и т.д. Но никак не ноутбуки, фотоаппараты и компьютеры :-)
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