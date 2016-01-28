Шаблон сайта продажи цифровых товаров

Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн и сверстать сайт по продаже цифровых товаров.

На сайте 5 страниц.

1. Страница авторизации

2. Главная страница с новостями

3. Страница с цифровым товаром

﻿Необходимые элементы:

блок выбора критерий поиска

﻿таблица с выводом товаров (Название, цена, описание, дата добавления товара, добавить в корзину, купить)

4. Корзина

В наличии только название магазина.

В комментарии к заказу пишите сразу Ваше видение дизайна, тк у меня мысли на этот счет отсутствуют напрочь... Как всегда критерий оценки нравится/не нравится, к сожалению.

Хочется видеть изюменки, интересные решения (какие пока понять не могу). Сам магазин прост (вывод товаров в таблице, даже нет подробного описания товара), поэтому хочется посредством дизайна добавить какую-то свою фишку.

Если сработаемся будут еще заказы на дизайны такого же рода.

P.S.

Анализируя все приходящие ответы, спешу заметить.

Коллеги, цифровые товары - это ключи для программного обеспечения, ключи к играм и т.д. Но никак не ноутбуки, фотоаппараты и компьютеры :-)