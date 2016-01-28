Необходимо нарисовать обложку в группу VK.com

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок211 просмотров

Необходимо нарисовать обложку в группу VK.com 

Тематика: рулонные газоны 

Размер 1590*400px 

Сроки: до 28.01.2016г, 9:00 по Мск. 

Стоимость обсуждается 

Сайт для группы planeta-gazonov.ru 

Стоимость пишите сразу. 

Ищу фрилансера с учетом будущей работы: надо будет изменить дизайн сайта planeta-gazonov.ru и скорее всего kosigazon.ru 

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой, тематикой укладки рулонных газонов, ландшафтный дизайн. 

При отписке на данный проект прикрепляйте примеры своих работ. 

Все подробности будут обсуждаться с кандидатами. 

Еще раз повторюсь: Стоимость пишите сразу!!! Это основополагающий пункт! 

8 лет назад
harlamov1984
Станислав 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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