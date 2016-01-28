Необходимо нарисовать обложку в группу VK.com

Тематика: рулонные газоны

Размер 1590*400px

Сроки: до 28.01.2016г, 9:00 по Мск.

Стоимость обсуждается

Сайт для группы planeta-gazonov.ru

Стоимость пишите сразу.

Ищу фрилансера с учетом будущей работы: надо будет изменить дизайн сайта planeta-gazonov.ru и скорее всего kosigazon.ru

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой, тематикой укладки рулонных газонов, ландшафтный дизайн.

При отписке на данный проект прикрепляйте примеры своих работ.

Все подробности будут обсуждаться с кандидатами.

Еще раз повторюсь: Стоимость пишите сразу!!! Это основополагающий пункт!