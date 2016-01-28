Редизайн интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка240 просмотров

Необходимо сделать редизайн интернет-магазина с сохранением структуры сайта. На выходе - psd макет для верстальщика. 

ТЗ во вложении.

Пожалуйста, указывайте ваши ставки и сроки.

ADD:

Много поступило заявок, но немногие имеют наличие работ в портфолио по интернет-магазинам, чтобы объективно оценить уровень исполнителя. Поэтому данный проект приостанавливается и открывается конкурс. Всем, кто хочет проявить себя в работе, добро пожаловать. По результатам конкурса, будет принято решение о возобновлении или закрытия проекта. 

Спасибо всем, кто подал заявки. По мере необходимости буду использовать ваши контакты. 

8 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров