Есть сайт на DLE. Нужен эксперт который бы мог внедрить правки по дизайну и программной части.
Редизайн интернет-магазина
Необходимо сделать редизайн интернет-магазина с сохранением структуры сайта. На выходе - psd макет для верстальщика.
ТЗ во вложении.
Пожалуйста, указывайте ваши ставки и сроки.
ADD:
Много поступило заявок, но немногие имеют наличие работ в портфолио по интернет-магазинам, чтобы объективно оценить уровень исполнителя. Поэтому данный проект приостанавливается и открывается конкурс. Всем, кто хочет проявить себя в работе, добро пожаловать. По результатам конкурса, будет принято решение о возобновлении или закрытия проекта.
Спасибо всем, кто подал заявки. По мере необходимости буду использовать ваши контакты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Привет всем! Необходимо сделать дизайн страницы подтверждения заказа! ТЗ к проекту прикрепляюЗавершен8 лет назад
Дорисовать 2 окна попап и несколько страниц готового сайта. Сверстать и прислать файлы html Верстка должна быть адаптивной.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно внести изменения на сайт одностраничник ( тест, кнопки - убрать , добавить), немного подкорректировать дизайн, сделать более продающим. Детали обсудим с успешным кандидатом. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость работы.Завершен8 лет назад
Необходимо нарисовать обложку в группу VK.com Тематика: рулонные газоны Размер 1590*400px Сроки: до 28.01.2016г, 9:00 по Мск. Стоимость обсуждается Сайт для группы planeta-gazonov.ru Стоимость пишите ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Цель Ищем специалиста по дизайну и юзабилити для разработки нового дизайна для существующего сайта. Главные требования к разрабатываемому дизайну: Качественное юзабилити;Упор на адаптивность;Flat/material.Сайт довольно крупный, работы много. ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн для wordpress, в котором далее можно будет просто менять картинки и логотипы под разную тематику. Сайт обычный видеотуб, на wordpress Нужно грамотно расположить блоки и красиво оформить.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим дизайн группы в Контакте и оформление магазина в этой соц сети.Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: сколько будет стоить сайт как http://novocert.ru/ Пример работыДизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создат новый дизайн срм системы . Все необходимие данние только при личном обшении .Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад