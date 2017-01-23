Сделать дизайн странички подтверждения заказа

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок154 просмотра

Привет всем! Необходимо сделать дизайн страницы подтверждения заказа!  ТЗ к проекту прикрепляю

8 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Очень хорошая коммуникация, быстрые оперативные правки, инициатива. Все, что нужно для успешного сотрудничества. Рекомендую!
прекрасный заказчик, предоплата 100%, очень понравилось все. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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