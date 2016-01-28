Доработка нескольких элементов дизайна + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок155 просмотров

Дорисовать 2 окна попап и несколько страниц готового сайта. Сверстать и прислать файлы html 

Верстка должна быть адаптивной.

HTML
8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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