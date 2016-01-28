Есть сайт на DLE. Нужен эксперт который бы мог внедрить правки по дизайну и программной части.
Доработка нескольких элементов дизайна + верстка
Дорисовать 2 окна попап и несколько страниц готового сайта. Сверстать и прислать файлы html
Верстка должна быть адаптивной.
Заявки фрилансеров
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