Требуется дизайнер-верстальщик для разработки дизайна и верстки.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок206 просмотров

Требуется дизайнер-верстальщик для разработки дизайна и верстки.

Прототип дизайна куплен на themeforest.

Необходимо на основании его создать дизайн для сайта вакансий.

Всего предполагается 20-30 страниц.

Bootstrap 3.

Только Украина.

Bootstrap
8 лет назад
egeleon
49 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров