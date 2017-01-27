Есть сайт на DLE. Нужен эксперт который бы мог внедрить правки по дизайну и программной части.
Отрисовать дизайн лэндинга из макета
Посмотреть макет можно тут:
https://app.moqups.com/Imarpol/0kuJRqXsLf/view
Примеры сайтов, которые нравятся заказчику:
Первый экран нужно сделать в двух вариантах, первый как в макете,
второй как на сайте: http://топ10ведущих.москва
Основные цвета черный, белый, бордовый или желтый. В первую очередь должно быть стильно. Что такое стильно ХЗ, но так должно быть)))
Время на работу 2-3 суток. Работа не сложная.
Если вас не устраивает цена, не оставляйте заявку, если вы не уверены, что можете уложиться в срок, не оставляйте заявку!
Бюджет 2000 рублей.
Выбранный исполнитель
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