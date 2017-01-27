Отрисовать дизайн лэндинга из макета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок165 просмотров

Посмотреть макет можно тут:

https://app.moqups.com/Imarpol/0kuJRqXsLf/view

Примеры сайтов, которые нравятся заказчику:

http://топ10ведущих.москва

http://baulkin.ru

Первый экран нужно сделать в двух вариантах, первый как в макете,

второй как на сайте: http://топ10ведущих.москва

Основные цвета черный, белый, бордовый или желтый. В первую очередь должно быть стильно. Что такое стильно ХЗ, но так должно быть)))

Время на работу 2-3 суток. Работа не сложная.

Если вас не устраивает цена, не оставляйте заявку, если вы не уверены, что можете уложиться в срок, не оставляйте заявку!

Бюджет 2000 рублей.

8 лет назад
I-Marpol
Игорь 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TRyARS
Эльдар 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
3 дня
Доволен работой с Эльдаром! Абсолютно адекватно реагировал на все пожелания и просьбы поменять, то или иное, добавить еще элемент, сделать 3 варианта первого экрана и т.д. Не возмущался вообще) Главное все в оговоренный срок. Если и были какие-то задержки то по нашей вине, долго не могли определиться с вариантами) Очень рекомендую к сотрудничеству! Буду и сам еще обращаться. Надеюсь на постоянной основе) Эльдару удачи и хороших заказов.
Очень приятно было поработать с Игорем. Ответственный и порядочный заказчик. Интересный проект и четко сформулированная задача. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

TRyARS
Эльдар 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад