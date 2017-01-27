Отрисовать дизайн лэндинга из макета

Посмотреть макет можно тут:

https://app.moqups.com/Imarpol/0kuJRqXsLf/view

Примеры сайтов, которые нравятся заказчику:

http://топ10ведущих.москва

http://baulkin.ru

Первый экран нужно сделать в двух вариантах, первый как в макете,

второй как на сайте: http://топ10ведущих.москва

Основные цвета черный, белый, бордовый или желтый. В первую очередь должно быть стильно. Что такое стильно ХЗ, но так должно быть)))

Время на работу 2-3 суток. Работа не сложная.

Если вас не устраивает цена, не оставляйте заявку, если вы не уверены, что можете уложиться в срок, не оставляйте заявку!

Бюджет 2000 рублей.