TRyARS

Эльдар Чирков TRyARS

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Современный дизайн сайтов для вашего бизнеса

Порядок работ

  • Согласовываем все детали проекта
  • Вы вносите предоплату
  • Я делаю прототип (если у вас его нет)
  • Делаю дизайн
  • Вношу нужные правки и корректировки
  • Вы платите оставшуюся половину оговоренной суммы
  • Передаю вам макеты со всеми нужными материалами
  • Обмениваемся отзывами

Цены

Дизайн главной страницы от 100$, внутренних от 15$.

Адаптация одной страницы под планшеты и смартфоны от 15$

В стоимость работы входят:

  • Исследование(конкурентов и целевой аудитории)
  • Создание интерактивного прототипа
  • Разработка графической концепции
  • Подбор шрифтов
  • Подбор цветовой палитры
  • Отрисовка дизайна в Photoshop
  • 3 итерации правок
  • Подготовка макета к верстке
Способы оплаты:

  • Яндекс деньги
  • Webmoney
  • Qiwi

Условия работы

Правки

3 итерации правок входят в стоимость проекта. Дальнейшие правки от 15$ за 3 итерации.

Сроки

  • Прототип  (1-3 дня)
  • Дизайн главной (3-4 дня)
  • Дизайн внутренней страницы (1-2 страницы в день)
  • Адаптив (2-3 страницы в день)
Все сроки приблизительны и зависят от сложности проекта.

 

Предоплата

Работаю только по предоплате 50% или через Безопасную сделку.

Вторая половина после утверждения дизайна и перед передачей мной всех исходников вам.

Что я не делаю:

  • Не занимаюсь созданием контента для вашего сайта
  • Не работаю без Брифа и ТЗ
  • Не работаю без предоплаты
Что я делаю:

  • Соблюдаю сроки
  • Всегда на связи
  • Готов помочь вам после окончания работы над проектом

Обо мне

Всем привет! Меня зовут Эльдар и я занимаюсь веб-дизайном. Я начал заниматься дизайном с декабря 2015 года. До этого я интересовался многими смежными дисциплинами, такими как: SEO, HTML-верстка и др., но ничто так

не захватывало меня так же сильно как веб-дизайн. Сейчас в Интернете огромное количество сайтов и далеко

не все из них удобны и приятны глазу. Возможность изменить это, и создавать удобные и привлекательные интерфейсы мотивирует меня заниматься веб-дизайном и не дает мне заскучать.

Мир веба не стоит на месте и поэтому надо постоянно учиться. Я регулярно занимаюсь самообразованием: прохожу курсы, смотрю уроки и читаю специализированную литературу — это помогает мне улучшать качество своей работы и не отставать от современных тенденций.

Работая со мной, вы получите не просто набор картинок, а решение ваших бизнес-задач. Мой дизайн направлен

на создание благоприятных условий для взаимодействия пользователя с сайтом, что положительно скажется

на вашей прибыли.

Критерием успешно выполненной работы для меня является работающий сайт, приносящий

прибыль моему клиенту и удовлетворяющий потребности его пользователей.

Опыт и навыки

Опыт в веб-дизайне 1+ год.

Дизайн сайтов (Landing Page, Интернет-магазин, промо-сайт, информационный сайт и т.д.).

В работе использую программы: Photoshop, Illustrator, Axure.

Контакты

VK - https://vk.com/tryars

E-mail - [email protected]

Skype - tryars

Behance - https://www.behance.net/tryars

Дизайн сайтаHTMLIllustratorPhotoshopДизайн главной страницы
Портфолио
Отзывы заказчиков
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Качественный и современный дизайн для интернет-магазина, выполненный в лаконичном стиле, без шума и излишеств. Рекомендую как активного и профессионального дизайнера со знанием современных трендов в дизайне.
Интересный проект и четко поставленные задачи. На протяжении проекта, Сергей всегда быстро выходил на связь и помогал решить возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
I-Marpol
Игорь 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать дизайн лэндинга из макета
Доволен работой с Эльдаром! Абсолютно адекватно реагировал на все пожелания и просьбы поменять, то или иное, добавить еще элемент, сделать 3 варианта первого экрана и т.д. Не возмущался вообще) Главное все в оговоренный срок. Если и были какие-то задержки то по нашей вине, долго не могли определиться с вариантами) Очень рекомендую к сотрудничеству! Буду и сам еще обращаться. Надеюсь на постоянной основе) Эльдару удачи и хороших заказов.
Очень приятно было поработать с Игорем. Ответственный и порядочный заказчик. Интересный проект и четко сформулированная задача. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Спасибо большое!
Интересная задача и быстрое решение любых вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн обложки для сообщества Вконтакте до 17го ноября
Всё отлично! Рекомендуем!
Четко поставленная задача и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы
Хороший дизайн, всегда на связи рекомендую
Интересная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
6 отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга