Порядок работ
- Согласовываем все детали проекта
- Вы вносите предоплату
- Я делаю прототип (если у вас его нет)
- Делаю дизайн
- Вношу нужные правки и корректировки
- Вы платите оставшуюся половину оговоренной суммы
- Передаю вам макеты со всеми нужными материалами
- Обмениваемся отзывами
Цены
Дизайн главной страницы от 100$, внутренних от 15$.
Адаптация одной страницы под планшеты и смартфоны от 15$
В стоимость работы входят:
- Исследование(конкурентов и целевой аудитории)
- Создание интерактивного прототипа
- Разработка графической концепции
- Подбор шрифтов
- Подбор цветовой палитры
- Отрисовка дизайна в Photoshop
- 3 итерации правок
- Подготовка макета к верстке
- Яндекс деньги
- Webmoney
- Qiwi
Условия работы
Правки
3 итерации правок входят в стоимость проекта. Дальнейшие правки от 15$ за 3 итерации.
Сроки
- Прототип (1-3 дня)
- Дизайн главной (3-4 дня)
- Дизайн внутренней страницы (1-2 страницы в день)
- Адаптив (2-3 страницы в день)
Предоплата
Работаю только по предоплате 50% или через Безопасную сделку.
Вторая половина после утверждения дизайна и перед передачей мной всех исходников вам.
Что я не делаю:
- Не занимаюсь созданием контента для вашего сайта
- Не работаю без Брифа и ТЗ
- Не работаю без предоплаты
- Соблюдаю сроки
- Всегда на связи
- Готов помочь вам после окончания работы над проектом
Обо мне
Всем привет! Меня зовут Эльдар и я занимаюсь веб-дизайном. Я начал заниматься дизайном с декабря 2015 года. До этого я интересовался многими смежными дисциплинами, такими как: SEO, HTML-верстка и др., но ничто так
не захватывало меня так же сильно как веб-дизайн. Сейчас в Интернете огромное количество сайтов и далеко
не все из них удобны и приятны глазу. Возможность изменить это, и создавать удобные и привлекательные интерфейсы мотивирует меня заниматься веб-дизайном и не дает мне заскучать.
Мир веба не стоит на месте и поэтому надо постоянно учиться. Я регулярно занимаюсь самообразованием: прохожу курсы, смотрю уроки и читаю специализированную литературу — это помогает мне улучшать качество своей работы и не отставать от современных тенденций.
Работая со мной, вы получите не просто набор картинок, а решение ваших бизнес-задач. Мой дизайн направлен
на создание благоприятных условий для взаимодействия пользователя с сайтом, что положительно скажется
на вашей прибыли.
Критерием успешно выполненной работы для меня является работающий сайт, приносящий
прибыль моему клиенту и удовлетворяющий потребности его пользователей.
Опыт и навыки
Опыт в веб-дизайне 1+ год.
Дизайн сайтов (Landing Page, Интернет-магазин, промо-сайт, информационный сайт и т.д.).
В работе использую программы: Photoshop, Illustrator, Axure.
Контакты
E-mail - [email protected]
Skype - tryars
Behance - https://www.behance.net/tryars
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