Современный дизайн сайтов для вашего бизнеса

Порядок работ

Согласовываем все детали проекта

Вы вносите предоплату

Я делаю прототип (если у вас его нет)

Делаю дизайн

Вношу нужные правки и корректировки

Вы платите оставшуюся половину оговоренной суммы

Передаю вам макеты со всеми нужными материалами

Обмениваемся отзывами

Цены

Дизайн главной страницы от 100$, внутренних от 15$.

Адаптация одной страницы под планшеты и смартфоны от 15$

В стоимость работы входят:

Исследование(конкурентов и целевой аудитории)

Создание интерактивного прототипа

Разработка графической концепции

Подбор шрифтов

Подбор цветовой палитры

Отрисовка дизайна в Photoshop

3 итерации правок

Подготовка макета к верстке

Яндекс деньги

Webmoney

Qiwi

Условия работы

Правки

3 итерации правок входят в стоимость проекта. Дальнейшие правки от 15$ за 3 итерации.

Сроки

Прототип (1-3 дня)

Дизайн главной (3-4 дня)

Дизайн внутренней страницы (1-2 страницы в день)

Адаптив (2-3 страницы в день)

Все сроки приблизительны и зависят от сложности проекта.

Предоплата

Работаю только по предоплате 50% или через Безопасную сделку.

Вторая половина после утверждения дизайна и перед передачей мной всех исходников вам.

Что я не делаю:

Не занимаюсь созданием контента для вашего сайта

Не работаю без Брифа и ТЗ

Не работаю без предоплаты

Соблюдаю сроки

Всегда на связи

Готов помочь вам после окончания работы над проектом

Обо мне

Всем привет! Меня зовут Эльдар и я занимаюсь веб-дизайном. Я начал заниматься дизайном с декабря 2015 года. До этого я интересовался многими смежными дисциплинами, такими как: SEO, HTML-верстка и др., но ничто так

не захватывало меня так же сильно как веб-дизайн. Сейчас в Интернете огромное количество сайтов и далеко

не все из них удобны и приятны глазу. Возможность изменить это, и создавать удобные и привлекательные интерфейсы мотивирует меня заниматься веб-дизайном и не дает мне заскучать.

Мир веба не стоит на месте и поэтому надо постоянно учиться. Я регулярно занимаюсь самообразованием: прохожу курсы, смотрю уроки и читаю специализированную литературу — это помогает мне улучшать качество своей работы и не отставать от современных тенденций.

Работая со мной, вы получите не просто набор картинок, а решение ваших бизнес-задач. Мой дизайн направлен

на создание благоприятных условий для взаимодействия пользователя с сайтом, что положительно скажется

на вашей прибыли.

Критерием успешно выполненной работы для меня является работающий сайт, приносящий

прибыль моему клиенту и удовлетворяющий потребности его пользователей.

Опыт и навыки

Опыт в веб-дизайне 1+ год.

Дизайн сайтов (Landing Page, Интернет-магазин, промо-сайт, информационный сайт и т.д.).

В работе использую программы: Photoshop, Illustrator, Axure.

Контакты

VK - https://vk.com/tryars

E-mail - [email protected]

Skype - tryars

Behance - https://www.behance.net/tryars