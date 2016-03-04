Конкурс на оформление главной страницы / лендинга

# 1 — $ 100

Для компании оказывающей услуги подключения на корпоративные тарифы нужен дизайн лендинга.

Все подробности в прикрепленном документе и эскизе страницы.

Сайт будет гибридный, главная как лендинг, внутренние страницы как у полноценного сайта.

Ваша задача оформить лендинг по ТЗ. Логотип так же прикреплен к заданию.