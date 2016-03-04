Конкурс на оформление главной страницы / лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок1059 просмотров
#1$100

Для компании оказывающей услуги подключения на корпоративные тарифы нужен дизайн лендинга.

Все подробности в прикрепленном документе и эскизе страницы.

Сайт будет гибридный, главная как лендинг, внутренние страницы как у полноценного сайта.

Ваша задача оформить лендинг по ТЗ. Логотип так же прикреплен к заданию.

9 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Победитель конкурса

TRyARS
Эльдар 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
#1
Предложил отличный конкурсный вариант дизайна для сайта. Быстро внес правки по всем пожеланиям. Успехов в дальнейшем творчестве!
Был рад поработать с таким вежливым заказчиком. Четко поставил задачу, быстро отвечал на все возникающие вопросы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TRyARS
Эльдар 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
#1

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