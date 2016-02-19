Доработка сайта на Webasyst 309 версии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок142 просмотра

АДРЕС САЙТА СКИНУ В ЛИЧКУ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

1.       Добавить телефоны  в шапку 8 800 ....... и  8 495 ......., под номером 8 800 ..мелким шрифтом вставить текст:  Для регионов звонок БЕСПЛАТНЫЙ

2.       На главной странице в разделе НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ заменить товары на другие ( список дам)

3.       В каталоге товаров в категориях сделать вывод товаров по 12 шт., сейчас 10

4.       Слева под  каталогом продукции заменить раздел «О КОМПАНИИ» на рекламный слайдер из 2-х картинок.

5.       Внизу сайта текст Copyright "Techno Sale" 2014г. Заменить на Techno Sale 2007г.

6.       Адаптировать работу сайт под все браузеры

7.       В письме которое приходит клиенту при заказе товара отредактировать текст.

СРОЧНО! ОПЛАТА ЯД. или ВЕБМАНИ!!! ПРОШУ ПИСАТЬ СРОКИ И СТОИМОСТЬ!! И ПОМНИТЕ КУРС УЖЕ 80р!!!

Webasyst
9 лет назад
guest_14558070312072
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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