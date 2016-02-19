Доработка сайта на Webasyst 309 версии

АДРЕС САЙТА СКИНУ В ЛИЧКУ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

1. Добавить телефоны в шапку 8 800 ....... и 8 495 ......., под номером 8 800 ..мелким шрифтом вставить текст: Для регионов звонок БЕСПЛАТНЫЙ

2. На главной странице в разделе НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ заменить товары на другие ( список дам)

3. В каталоге товаров в категориях сделать вывод товаров по 12 шт., сейчас 10

4. Слева под каталогом продукции заменить раздел «О КОМПАНИИ» на рекламный слайдер из 2-х картинок.

5. Внизу сайта текст Copyright "Techno Sale" 2014г. Заменить на Techno Sale 2007г.

6. Адаптировать работу сайт под все браузеры

7. В письме которое приходит клиенту при заказе товара отредактировать текст.

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