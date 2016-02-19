Добрый день. Нужно перерисовать логотип. 1. Сделать прозрачный фон. 2. Убрать зеленый прямоугольник (фон), в котором изображена девушка. 3. А изображение девушки сделать ...
Доработка сайта на Webasyst 309 версии
АДРЕС САЙТА СКИНУ В ЛИЧКУ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
1. Добавить телефоны в шапку 8 800 ....... и 8 495 ......., под номером 8 800 ..мелким шрифтом вставить текст: Для регионов звонок БЕСПЛАТНЫЙ
2. На главной странице в разделе НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ заменить товары на другие ( список дам)
3. В каталоге товаров в категориях сделать вывод товаров по 12 шт., сейчас 10
4. Слева под каталогом продукции заменить раздел «О КОМПАНИИ» на рекламный слайдер из 2-х картинок.
5. Внизу сайта текст Copyright "Techno Sale" 2014г. Заменить на Techno Sale 2007г.
6. Адаптировать работу сайт под все браузеры
7. В письме которое приходит клиенту при заказе товара отредактировать текст.
СРОЧНО! ОПЛАТА ЯД. или ВЕБМАНИ!!! ПРОШУ ПИСАТЬ СРОКИ И СТОИМОСТЬ!! И ПОМНИТЕ КУРС УЖЕ 80р!!!
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