Разработка дизайна

Добрый день! Нам нужно разработать дизайн сайта для главной страницы и 3-5 внутренних.

Нравится дизайн – donpion.ua/

Тематика точно такая же

Разработка логотипа так же нужна, но в будущем, поэтому прошу сразу написать примерную цену за сколько сможете сделать лого.

Обязательно напишите пожалуйста цену за главную и отдельно за внутренние, и сроки на все работы.