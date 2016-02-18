Разработка дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки269 просмотров

Добрый день! Нам нужно разработать дизайн сайта для главной страницы и 3-5 внутренних. 

Нравится дизайн – donpion.ua/ 

Тематика точно такая же 

Разработка логотипа так же нужна, но в будущем, поэтому прошу сразу написать примерную цену за сколько сможете сделать лого. 

Обязательно напишите пожалуйста цену за главную и отдельно за внутренние, и сроки на все работы. 

9 лет назад
fcksid
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка landing page

    $250

    Необходимо разработать дизайн и сверстать landing page по продаже сыпучих продуктов питания собственной марки. подробное тз вышлю исполнителю.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн блога

    Добрый день! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн с нуля с мобильной версией. На выходе должно быть 4 макета: главная страница, внутренняя, главная мобильная и внутренняя мобильная. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Слегка изменить дизайн одной страниц и переверстать его на bootstrap 3

    Есть одностраничный сайт, который мне нравится по дизайну. Надо слегка изменить графические составляющие и цвета взяв его за основу и сверстать в валидной верстке bootstrap 3. Вот ссылка на сайт: http://goo.gl/Xgdja9

    Bootstrap
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка макета (недвижимость)

    Есть сайт по недвижимости. Есть листинги, в которых нет объявлений – yadi.sk/i/JH3yY2AnoKzPW Вместо текста нужен хороший блок с призывом к добавлению объекта недвижимости. На форме добавления объявления необходимо переделать ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    Добрый день! Требуется редизайн главной страницы сайта http://porekamkanalam.ru (дизайн только одно страницы!) Основная задача сделать сайт более конверсионным по запросам "заказать экскурсию по рекам и каналам спб", "прогулки по рекам и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Необходимо создать дизайн лендинга с нуля. Лендинг: icompany.com.ua . Лендинг не до конца наполнен. Тематика: регистрация фирм в Польше.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн тарифных планов (грузоперевозки)

    $23

    Необходимо предложить идею и реализовать графическое отображение тарифных планов для сайта услуг по грузоперевозкам и переездам согласно общему стилю сайта.     Тарифный план представляет собой набор готовых услуг по фиксированной цене.     ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад