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Завершен1 заявка126 просмотров

Нужен Обновленный дизайн проекта «Праймериз» 2 страницы (главная, контент)

«Межпартийные праймериз кандидатов в ГосДуму от Новгородской области». 

Дизайн в тех же цветах и той же символики, что прежний вариант, но нужно сделать его просто ДРУГИМ — отличным от первого. 

6 - 9 кандидатов в сетке, у кого большее количество голосов, тот помещается левее и выше (как-то выделить, что лидирует). 

У каждого должно отображаться процентное и вещественное количество проголосовавших и кнопка голосования. Учесть навигацию :

- Информация о проекте

- Детально о каждом кандидате

9 лет назад
kevfree
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
$80
3 дня
Второй заказ выполнен, будем работать дальше.
Повторно сотрудничаем - всё супер, ни каких нареканий, очень понравилось. Рекомендую!:)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад

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