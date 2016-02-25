Нужен Обновленный дизайн проекта «Праймериз» 2 страницы (главная, контент)

«Межпартийные праймериз кандидатов в ГосДуму от Новгородской области».

Дизайн в тех же цветах и той же символики, что прежний вариант, но нужно сделать его просто ДРУГИМ — отличным от первого.

6 - 9 кандидатов в сетке, у кого большее количество голосов, тот помещается левее и выше (как-то выделить, что лидирует).

У каждого должно отображаться процентное и вещественное количество проголосовавших и кнопка голосования. Учесть навигацию :

- Информация о проекте

- Детально о каждом кандидате