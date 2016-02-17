Нужны дизайн-макеты для адаптивного лендинга под 320, 650, 1280 pix. Адекватность приветствуется. Разумеется, правки будут (куда же без них), они включены в стоимость. Тем не менее, при соответствии выполненного заказа ТЗ и макету количество правок ...
Редизайн сайта
необходим редизайн действующего сайта - http://www.matraskin-spb.ru/
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