Здравствуйте. Мне необходимо добавить блоки с фото+ раскрывающимся текстом на страницы "грузоперевозки" "аренда спецтехники". Если работа устроит то нужно будет проделать все это еще с несколькими страницами. Сайт (см. скрин)
Разработать дизайн шаблона для письма
Сделать дизайн шаблона для HTML письма по техническому заданию в формате PSD.
В шаблоне блоки:- Блок Шапка с Логотипом, слоганом, телефоном, ниже планка с 4-мя кнопками- Блок Картинка по всей ширине письма - Текстовый блок- Блок Заголовок текстовый. - Блок Витрина услуг 3 шт., Заголовок, картинки по каждой услуги, описанием, ценой, внутренний № услуги, кнопкой закатать- Блок Цитата- Блок картинка слева, текст справа.- Кнопка заказать услугу- Блок маленький разделитель с фоном и заголовком. - Блок с фото клиента и отзывом о нашей работе.- Футор с кнопками на соц сети, Логотипом, контактами, телефоном, ссылками на сайтТРЕБОВАНИЯДизайн и цвета должен соответствовать стилистике логотипа. Общий стиль: Ярко, современноОсновные цвета: красный, желтый, синий, белый. Логотип есть в формате Coral.Шрифты: Шрифт текста по письму должен быть лаконичен и гармоничен. К шрифтам тоже сильное внимание.Фон: белый, светло-серый.Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы.ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.
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