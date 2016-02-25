Разработать дизайн шаблона для письма

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок151 просмотр

Сделать дизайн шаблона для HTML письма по техническому заданию в формате PSD.

В шаблоне блоки:- Блок Шапка с Логотипом, слоганом, телефоном, ниже планка с 4-мя кнопками- Блок Картинка по всей ширине письма - Текстовый блок- Блок Заголовок текстовый. - Блок Витрина услуг 3 шт., Заголовок, картинки по каждой услуги, описанием, ценой, внутренний № услуги, кнопкой закатать- Блок Цитата- Блок картинка слева, текст справа.- Кнопка заказать услугу- Блок маленький разделитель с фоном и заголовком. - Блок с фото клиента и отзывом о нашей работе.- Футор с кнопками на соц сети, Логотипом, контактами, телефоном, ссылками на сайтТРЕБОВАНИЯДизайн и цвета должен соответствовать стилистике логотипа. Общий стиль: Ярко, современноОсновные цвета: красный, желтый, синий, белый. Логотип есть в формате Coral.Шрифты: Шрифт текста по письму должен быть лаконичен и гармоничен. К шрифтам тоже сильное внимание.Фон: белый, светло-серый.Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы.ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.

HTML
9 лет назад
tolchus
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$20
3 дня
Благодарю, Святослава. Сделал дизайн на 5+ Быстро, качественно. Отличное понимание современного дизайна!
Анатолий очень приятный заказчик. Проект был быстрым и довольно интересным. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад

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