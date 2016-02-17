Нужен дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки198 просмотров

Требуется дизайнер  для выполнения задач по сайтам. Задачи различные по сложности: : от разработки макетов сайтов, инфографика, до отрисовки иконок и баннеров для сайтов.  

В откликах указывайте стоимость вашего часа работы и способ оплаты или пишите на почту [email protected]

9 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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