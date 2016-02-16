Легкий дизайн + верстка или без верстки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки360 просмотров

1. Логотип

2. Небольшая шапка включает логотип, контакты, часть меню

3. Меню

4. Подвал

5. Внутренний шаблон для одной странице, в которой я самостоятельно могу вносить разную информацию для разных страниц

Предоставлю макет.

Предоставляйте портфолио.

Называйте сроки и цену.

Можно отдельно дизайн

9 лет назад
andreybuhov
Андрей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров