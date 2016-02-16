Доработка главной страницы сайта: шапка, виджет, блог-видео, адаптивность). ТЗ в приложении Просим сориентировать по примерным срокам исполнения и цене.
Легкий дизайн + верстка или без верстки
1. Логотип
2. Небольшая шапка включает логотип, контакты, часть меню
3. Меню
4. Подвал
5. Внутренний шаблон для одной странице, в которой я самостоятельно могу вносить разную информацию для разных страниц
Предоставлю макет.
Предоставляйте портфолио.
Называйте сроки и цену.
Можно отдельно дизайн
Заявки фрилансеров
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