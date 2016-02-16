Легкий дизайн + верстка или без верстки

Добрый день. Нужно обложку на фейсбук нарисовать. Вот примерное ТЗ 1 - это не проканало - заказчик сказал говно - http://getcover.ru/i/stc521455539970.14/rw8y2.png 2 - Тут бренд бук и картинки с сайта которые нравятся ...