Срочный дизайн лендинга

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Закрыт11 заявок212 просмотров

Тема - Раскрутка Вконтакте для индустрии красоты

Суть продукта?

Мы научились привлекать до 300 потенциальных клиентов в месяц через личную страничку вк

Как это выглядит?

Мы даем человеку видео по оформлению личной страницы ВК

Цель этих видео - Оформить грамотно страницу, с целью скрытых продаж у себя

Выглядит такая страница - как обычный человек, который ведет блог об своей работе

Затем, наш менеджер проверяет все ли хорошо ( Если визуально страница готова)

Мы начинаем гнать на личную страницу посещение (трафик)

Результат этой работы

Человеку ежедневно пишут в личные сообщения до 15 человек, c вопросами :

"Сколько стоит, где вы работаете? как к вам добраться" и т д

Что еще?

Мы сделали MSG систему

Что такое MSG - дополнительные возможности к ВК

Такие как : 

- Отсроченные сообщения (например вы можете на таймере поставить во сколько и о чем, написать человеку

- Заготовки шаблонных ответов (что бы не писать каждый раз одно и тоже, а был готовый шаблонный ответ

- Возможность читать сообщения с разных страниц ВК в одном месте ( на практике мы у себя в команде, читаем сообщения о чем общаются наши сотрудники с клиентами)

- Возможность отвечать в одном месте на сообщения с разных страниц

Что еще

Мы замеряем, показатели страницы в цифрах, на сколько она продает

Как?

Мы считаем, количество посещения на количество диалогов только из того трафика, который мы привели

(Например мы привлекли 100 человек на личную страницу ВК из них написало 3 ( 3% конверсия)

Человеку каждый день приходит смс на телефон, с цифрой этой конверсии и если конверсия ниже нормы, ему сразу пишет личный менеджер ВК и помогает настроить страницу, что бы она лучше продавала и так каждый день.

Цель нашей работы, снять головную боль с мастеров индустрии красоты по привлечению клиентов и забрать это на себя

Что будет требоваться от клиента?

1 - отвечать на сообщения ВК и продавать уже людям, которых мы привели

2 - Сотрудничать с нашим менеджером и постоянно вкладываться в свою личную страницу вк

Продукт хорошо протестирован в течении 3х месяцев и имеет кейсы и отзывы

Целевая аудитория

Салоны красоты

Школы красоты

Визажисты

Бровисты

Лейшмейкеры

Массажисты

Косметологи

Парикмахеры

Барберы

Ногтевой сервис

Предлагайте свою стоимость, время и портфолио, буду рад сотрудничеству

9 лет назад
IvanNovinsky
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

webbelovmaks
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-1)
9 лет назад
$80
2 дня
Мало того что общаться прийдётся с употреблением ругательного сленга с данным заказчиком, то вы получите кучу отрицательных эмоций ещё) Не рекомендую категорически работать с данным человеком!!! Я работу выполнил в срок и даже раньше срока. Выпонил всю работу строго по ТЗ. Выполнил по прототипу который предоставил заказчик. Потом заказчик вдруг передумал и придумал новый прототип, когда я уже сделал дизайн по предыдущему, В итоге мне пришлось тратить ещё один день на создание нового дизайна. Правок было много, потому что заказчику приходили в голову всё новые идеи. Сделал правки как сказали, а он вдруг передумал уже и появились новые правки, я на всё это закрывал глаза и послушно переделывал работу 5 раз. Потом конечно я уже сказал, что бы заказчик внёс вторую часть предоплаты, так как последующие правки платные. Заказчик просто перестал отвечать на сообщения. В итоге, работа не оплачена и естественно я её не передам ему, пока не оплатит! Отзыв я считаю полностью заслуженным. Если кто вздумает работать с этим человеком, берите полную оплату вперёд, иначе рискуете остаться без денег и потратите только в пустую время!

Заявки фрилансеров

webbelovmaks
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-1)
9 лет назад

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