Нужно сделать дизайн для сайта по грузоперевозкам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок236 просмотров

Нужно сделать дизайн для сайта по грузоперевозкам в стиле лендинг ПейджСтруктура сайта должна быть максимально простая и понятная для человека.Цветовой фон светлых спокойных тонов.Цветовую гамму обсудим при встрече.Нужно чтобы сайт генерировал с ноутбук, планшет, смартфон.Сайт в одну страницу. С дополнением небольшого блока где можно расположить дополнительную информацию.Для примера покажу сайты которые понравились.Сроки и оплату обсудим   Ваши предложения.

9 лет назад
usalex333
53 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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