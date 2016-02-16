Нужно сделать дизайн для сайта по грузоперевозкам в стиле лендинг ПейджСтруктура сайта должна быть максимально простая и понятная для человека.Цветовой фон светлых спокойных тонов.Цветовую гамму обсудим при встрече.Нужно чтобы сайт генерировал с ноутбук, планшет, смартфон.Сайт в одну страницу. С дополнением небольшого блока где можно расположить дополнительную информацию.Для примера покажу сайты которые понравились.Сроки и оплату обсудим Ваши предложения.