Дизайн шапки и аватарки фейсбук

Добрый день. Нужно обложку на фейсбук нарисовать.

Вот примерное ТЗ

1 - это не проканало - заказчик сказал говно - http://getcover.ru/i/stc521455539970.14/rw8y2.png

2 - Тут бренд бук и картинки с сайта которые нравятся как сделано - мол акуратно и красиво - https://drive.google.com/folderview?id=0B9_7cbCEEf6najB5THB4VzQ4bk0&usp=sharing

3 - не должно быть красного цвета или самый минимум

4 - не надо иконки соц сетей других

Интерисует сроки и стоимость. А также примеры Ваших работ