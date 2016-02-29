Дизайн+Верстка (Переделка)

Здравствуйте уважаемые исполнители.

На данном этапе занимаемся реконструкцией и модернизацией нашего сайта. (tfk-esk.ru)

Ищем исполнителя который возьмется за дизайн главной страницы и верстку...Либо по отдельности.

Есть "приблизительный макет" главной страницы.

Необходимо сделать дизайн "Главной страницы"

Отталкиваясь от нашего макета (прикрепил макет)

+ от наших двух сайтов (tfk-esk.ru, eurospeckam.ru) и сайты партнёров (korib.ru, truck-holding.ru, kamaz.ru)

После чего сделать вёрстку данного макета на joomla (посадить на действующий сайт tfk-esk.ru).

Задача предельно простая, наглядно всё имеется.

Бюджеты просьба не завышать.

Готовы плотно и долговременно сотрудничать.

Ждем ваши цены и сроки. Дизайн+Вёрстка вместе...Либо по отдельности.