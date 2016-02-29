Необходим редизайн сайта созданного на WordPress http://conceptplus.com.ua Основная задача – создать новый дизайн сайта. Сайт необходимо «оживить», сделать стильным, красочным и современным. Сделать его резиновым. Сформировать образ компании, как надежного исполнителя и производителя рекламной продукции с большим ...
Дизайн+Верстка (Переделка)
Здравствуйте уважаемые исполнители.
На данном этапе занимаемся реконструкцией и модернизацией нашего сайта. (tfk-esk.ru)
Ищем исполнителя который возьмется за дизайн главной страницы и верстку...Либо по отдельности.
Есть "приблизительный макет" главной страницы.
Необходимо сделать дизайн "Главной страницы"
Отталкиваясь от нашего макета (прикрепил макет)
+ от наших двух сайтов (tfk-esk.ru, eurospeckam.ru) и сайты партнёров (korib.ru, truck-holding.ru, kamaz.ru)
После чего сделать вёрстку данного макета на joomla (посадить на действующий сайт tfk-esk.ru).
Задача предельно простая, наглядно всё имеется.
Бюджеты просьба не завышать.
Готовы плотно и долговременно сотрудничать.
Ждем ваши цены и сроки. Дизайн+Вёрстка вместе...Либо по отдельности.
Выбранный исполнитель
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