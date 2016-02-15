Шапка для сайта промышленной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок216 просмотров

Здравствуйте. Необходимо нарисовать (создать, скомпоновать из картинок) шапку для сайта промышленной тематики http://promtu.ru/.

Стиль шапки должен быть серьезный (не детский). В шапке должны присутствовать люди, которые что-то делают на фоне завода.

Пример того, что нравится - http://orchardo.ru/

У них симпотная шапка, но другого стиля. Нам нужно сделать что-то подобное, но в стиле промышленности.

9 лет назад
Sergii852
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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