Нужно сделать достаточно простую landing page с формойзаказа и оплаты на этой CMS landing-page-cms.ru/. Необходим дизайн посадочной страницы, тематика – продажаинформационных продуктов, элементы как на этом Более подробное ТЗ после общения. ...
Шапка для сайта промышленной тематики
Здравствуйте. Необходимо нарисовать (создать, скомпоновать из картинок) шапку для сайта промышленной тематики http://promtu.ru/.
Стиль шапки должен быть серьезный (не детский). В шапке должны присутствовать люди, которые что-то делают на фоне завода.
Пример того, что нравится - http://orchardo.ru/
У них симпотная шапка, но другого стиля. Нам нужно сделать что-то подобное, но в стиле промышленности.
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