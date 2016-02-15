Изменить Дизайн, и Верстку уже существующего LP

Необходим дизайнер и верстальщик в одном лице, для доработки,уже существующего лендинга (LP).Вот лендинг: http://watch3.kupi-mi.ru/ 1. Изменить дизайн всуществующем лендинге: поменять цвета,

некоторые картинки и т.д.2. Внести некоторые изменения в существующие блокии разделы, и кое что поменять местами.3. Добавить несколько новых разделов.4. Сделать адаптивную верстку для мобильныхустройств.5. После размещения на хостинге сделать интеграциюс несколькими сторонними сервисами типа: Callpy.com, Метрика.ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба даватьна утверждение промежуточные результаты. * На выходе должен получиться красивый полностьюфункционирующий сайт. Более подробно детали нужно будит обсудить поскайпу. Если сработаемся, есть ещё заказы по дизайну и верстке Лендингов