Дизайн главной страницы (есть прототип)

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Закрыт25 заявок199 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать дизайн главной страницы сайта по готовому прототипу (Мокап главной.pdf). ТЗ в приложении. Все имеющиеся исходники предоставлю выбранному специалисту. Уклон на продающий дизайн.  

9 лет назад
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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