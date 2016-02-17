Создать макет в PSD формате

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Завершен3 заявки185 просмотров

Создание PSD макета для сайта. Нужны услуги профессионального дизайнера

9 лет назад
dest12
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
9 лет назад
$30
2 дня
Выполняет точно в срок. Без проблем доделывает макет. Очень общительный и положительный. Рекомендую
Отлично сработались с Максимом, своевременная оплата, профессиональный подход к работе.

Заявки фрилансеров

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
9 лет назад