Требуется разработать дизайн одностраничного сайта 6-8 экранов. Требования: адаптивный дизайн под 3 размера экрана (320px, 750px, 970px)дизайн должен быть аккуратным, не пестрым, чтобы глаза не разбегались.сайт должен быть удобным, чтобы в ...
Создать макет в PSD формате
Создание PSD макета для сайта. Нужны услуги профессионального дизайнера
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