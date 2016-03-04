Дизайн для ИМ

$290
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка138 просмотров

Добрый день, требуется дизайн для ИМ авто товаров. Бриф отправил Вам.

9 лет назад
pilotra
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$290
7 дней
Очень долго искал исполнителя и случайно наткнулся на данный сайт. Алексей очень порадовал своим портфолио и отзыв пал конечно на него. Мы договорились по срокам и стоимости. Цена не изменилась даже с учетом дополнительных моментов, которые решил чтобы присутствовали на сайте. Сроки вообще идеальные, такое ощущение, что Алексей работает только над одним проектом, а не как большинство. В целом работа понравилась от и до. Не было доработок - все было утверждено сразу. Всегда на связи, а также после сдачи проекта вел переговоры с разработчиками. В общем еще будем сотрудничать с Алексеем!
Понравилось работать с Сергеем. Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад