Нужен адаптивный дизайн портала (интернет магазина)

Нужен адаптивный дизайн портала онлайн консультаций.

Дизайн должен быть современный и адаптивный под мобильные устройства.

Нужен опытный дизайнер, который имеет опыт в разработке современных интернет магазинов и порталов.

Предпочтительно интересует FLAT дизайн.

Также интересует адаптивная верстка под мобильные устройства. (оплачивается отдельно)

Оценить и посмотреть ресурс вы можете по ссылке http://magistika.com

Если вы отвечаете на проект, прикреплять ваши работы во FLAT

Для более мобильного общения, просьба писать в скайп(самый первый в списке)

Условия оплаты:

Оплата возможна как по этапно (за каждую страницу) так и оплата за каждый рабочий день.

Форма оплаты любая