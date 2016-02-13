Необходим дизайн посадочной страницы для рекламных объявлений. Сайт http://dota2.agame.pub Шапка страницы остается оригинальной с сайта. Смысл, который необходимо донести на странице: 1. Играйте в любимую игру Dota , ...
Нужен адаптивный дизайн портала (интернет магазина)
Нужен адаптивный дизайн портала онлайн консультаций.
Дизайн должен быть современный и адаптивный под мобильные устройства.
Нужен опытный дизайнер, который имеет опыт в разработке современных интернет магазинов и порталов.
Предпочтительно интересует FLAT дизайн.
Также интересует адаптивная верстка под мобильные устройства. (оплачивается отдельно)
Оценить и посмотреть ресурс вы можете по ссылке http://magistika.com
Если вы отвечаете на проект, прикреплять ваши работы во FLAT
Для более мобильного общения, просьба писать в скайп(самый первый в списке)
Условия оплаты:
Оплата возможна как по этапно (за каждую страницу) так и оплата за каждый рабочий день.
Форма оплаты любая
Заявки фрилансеров
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