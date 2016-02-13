Нужен адаптивный дизайн портала (интернет магазина)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок302 просмотра

Нужен адаптивный дизайн портала онлайн консультаций. 

Дизайн должен быть современный и адаптивный под мобильные устройства. 

Нужен опытный дизайнер, который имеет опыт в разработке современных интернет магазинов и порталов. 

Предпочтительно интересует FLAT дизайн. 

Также интересует адаптивная верстка под мобильные устройства. (оплачивается отдельно) 

Оценить и посмотреть ресурс вы можете по ссылке http://magistika.com 

Если вы отвечаете на проект, прикреплять ваши работы во FLAT 

Для более мобильного общения, просьба писать в скайп(самый первый в списке) 

Условия оплаты: 

Оплата возможна как по этапно (за каждую страницу) так и оплата за каждый рабочий день. 

Форма оплаты любая

9 лет назад
parissema
Максим 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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