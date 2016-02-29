Дизайн лэндинга игрового проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок284 просмотра

Необходим дизайн посадочной страницы для рекламных объявлений.

Сайт http://dota2.agame.pub

Шапка страницы остается оригинальной с сайта. Смысл, который необходимо донести на странице:

1. Играйте в любимую игру Dota , участвуя в турнирах сайта Game Pub

2. Выигрывайте призовые очки

3. Получайте реальные деньги в обмен на призовые очки

4. Это бесплатно, ничего платить не нужно.

4. Жми сюда, регистрируйся и начинай играть, а то теряешь время зря

Необходимы изображения подходящие под каждый тезис, чтобы аудитории не пришлось сильно напрягаться вчитываясь даже в это небольшое количество текста.

Всё воплощение на английском языке!

 Тексты

- Play Dota 2 all day long in Game Pub tournaments

- Earn Game Points for every tournament you win

- Exchange Game Points to REAL MONEY

- Click here to register and start getting Game Points

- Don't loose time!!!

9 лет назад
WebDialect
Сергей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$100
3 дня
Всё хорошо
Сотрудничеством доволен, спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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