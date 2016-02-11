Дизайн персонального сайта

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Закрыт30 заявок225 просмотров

Доброго здравия. Интересует строгий дизайн внушающий доверие для персонального сайта адвоката. Пример сайта http://www.abozhenko.ru/. Цветовая схема: синий(глубокий), синий-королевский, коричневый, бежевый, чёрный. страницы сайта: 

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2. Обо мне

3. Новости

4. Блог

5. Адвокатская группа

6. Фото

7. Видео

8. Контакты

На все вопросы отвечу. Убедительная просьба цены не ломить. Только начинаем работать. Всё под завязку.

9 лет назад
torov
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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