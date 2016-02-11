Нарисовать коробку для курса

На этот курс нужно нарисовать коробку

по ссылке можно посмотреть краткую программу курса:

https://docs.google.com/document/d/1fdf_9BYdNCXeVnTcZDgmX8ZYwhn2BZ7EuXBeb4bBLHY/edit#

1) Посмотрите краткую программу

2) Опишите свое видение, как это будет выглядеть, картинка для примера, в итоге хочу чтобы получилось что-то вроде этой картинки только про недвижимость и землю:

http://www.videokursi.com/images/stories/videokursi/internet_business/zolotoi_aktiv_2_6_b.jpg

Нужно чтобы курс смотрелся выгодно там должно быть много всего: методичка, каждый модель отдельно, коробка и диски врассыпную.

Пишите свои предложения по стоимости и по времени работ.