Нужен дизайн лендинга.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок237 просмотров

Тема - тату-салон.

Бюджет - 2500р + 500р (если сделаете в срок). Сам дизайн нужно будет начать делать через 1-2 дня.

Макет - https://moqups.com/Bbbingo/2VlQyXoQ

Если желаете взяться за проект - сделайте тестовое задание: Дизайн первой страницы.

Если все будет ок - можем сотрудничать дальше (в месяц обычно 2-3 проекта)

Оплата предпочтительно на Яндекс.Деньги либо карточку (если не большая комиссия). 

9 лет назад
Rawel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kateperminova39
Екатерина 
41 год
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$35
2 дня
Екатерина сделала отличный дизайн лендинга, а главное БЫСТРО (менее суток) и качественно. После по моей просьбе внесла корректировки в дизайн. Работай доволен! Рекомендую!
Четко поставлена задача, оперативная обратная связь. Заказчиком довольна, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kateperminova39
Екатерина 
41 год
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад

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