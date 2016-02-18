Нужен дизайн лендинга.

Тема - тату-салон.

Бюджет - 2500р + 500р (если сделаете в срок). Сам дизайн нужно будет начать делать через 1-2 дня.

Макет - https://moqups.com/Bbbingo/2VlQyXoQ

Если желаете взяться за проект - сделайте тестовое задание: Дизайн первой страницы.

Если все будет ок - можем сотрудничать дальше (в месяц обычно 2-3 проекта)

Оплата предпочтительно на Яндекс.Деньги либо карточку (если не большая комиссия).