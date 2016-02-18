Добрый день. Нужна помощь грамотного специалиста по разработке концепции и правильного дизайна (ТЗ дизайнеру) 4-5-ти e-mail рассылок. У нас интернет-магазин дизайнерской мебели и несколько категорий постоянных клиентов (дизайнеры интерьеров, кафе-рестораны, постоянные клиенты). Интересует периодичность ...
Нужен дизайн лендинга.
Тема - тату-салон.
Бюджет - 2500р + 500р (если сделаете в срок). Сам дизайн нужно будет начать делать через 1-2 дня.
Макет - https://moqups.com/Bbbingo/2VlQyXoQ
Если желаете взяться за проект - сделайте тестовое задание: Дизайн первой страницы.
Если все будет ок - можем сотрудничать дальше (в месяц обычно 2-3 проекта)
Оплата предпочтительно на Яндекс.Деньги либо карточку (если не большая комиссия).
Выбранный исполнитель
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