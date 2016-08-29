Дизайн сайта про БАДы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок256 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо сделать дизайн сайта про БАДы.

Разработаны подробные макеты 4-х страниц. Основная задача - проработать цвета, шрифты, отступы и др. визуальные элементы.

Если конкретнее:

1. Оформление всех элементов: нумерованный список, маркированный список, цитаты, подзаголовки h1-h6, оформление картинок, курсив, подчеркнутый, жирный текст, ссылки.

2. Дизайн элементов при взаимодействии с ними: раскрытие меню, подсвечивание при наведении, взаимодействие с кнопками (заказать звонок, отправить заявку)

3. Ширина сайта не более 1000 px

4. Шрифты - легко читаемые

5. Цвета - за основу можно взять сайты-примеры

6. Элементы сайта располагаем согласно прототипам

7.  Нужно сделать дизайн 4-х страниц: главная, рубрика, страница услуги, страница записи (в информационных разделах)

8. Нужно в дизайне проработать вплывающие окна (при отправке заявки, заказе звонка)

Срок: 15 дней.

Сумма: 10 000 руб.

Оплата поэтапно: 40%-30%-30%.

Форма оплаты: вебмани либо карта сбербанка. Спасибо!

Подробнее - в личной беседе.

9 лет назад
exaaad
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$120
10 дней
Никита сработал хорошо, однако проект не довели до конца из-за разногласий с заказчиком.
Заказчики бывают разные.... случаются и разногласия. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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Nikolos
Никита 
36 лет
20 лет в сервисе
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9 месяцев назад
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