жду ваши сроки, цены и предложения по используемым движкам:) (платным и бесплатным). Также можете кидать ссылки на прототипы (можем использовать прототип, если понравится :)
Дизайн сайта про БАДы
Добрый вечер!
Необходимо сделать дизайн сайта про БАДы.
Разработаны подробные макеты 4-х страниц. Основная задача - проработать цвета, шрифты, отступы и др. визуальные элементы.
Если конкретнее:
1. Оформление всех элементов: нумерованный список, маркированный список, цитаты, подзаголовки h1-h6, оформление картинок, курсив, подчеркнутый, жирный текст, ссылки.
2. Дизайн элементов при взаимодействии с ними: раскрытие меню, подсвечивание при наведении, взаимодействие с кнопками (заказать звонок, отправить заявку)
3. Ширина сайта не более 1000 px
4. Шрифты - легко читаемые
5. Цвета - за основу можно взять сайты-примеры
6. Элементы сайта располагаем согласно прототипам
7. Нужно сделать дизайн 4-х страниц: главная, рубрика, страница услуги, страница записи (в информационных разделах)
8. Нужно в дизайне проработать вплывающие окна (при отправке заявки, заказе звонка)
Срок: 15 дней.
Сумма: 10 000 руб.
Оплата поэтапно: 40%-30%-30%.
Форма оплаты: вебмани либо карта сбербанка. Спасибо!
Подробнее - в личной беседе.
Выбранный исполнитель
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