Нужен дизайнер для сотруднечиства

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок244 просмотра

Сейчас стоит задача перевести этикетку на Немецкий

в файле находиться немецкий перевод+оригинал текста

и сама этикетка

фаил ЕСП этикетки скину уже дизайнеру с которым договоримся.

9 лет назад
Andrael
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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