Нужен красивый рисованный логотип, а не слепленный с сборки значков с интернета, или сайтов по созданию логотипов. Нужен рисованный с нуля. Как с вами договоримся, нужно будет сделать 2-3 варианта чтобы выбрать понравившийся Логотип по свадебной тематике(продажа платья, ...