Andrael

Андрей Щесняк Andrael

 
31 годУкраина/Черновцы
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Комерческая ретушь фото

    Нужно обработать 68 фото свадебных платьев нужно правильно изменить пропорции рук, талии, витянуть  немножко платье, правильно настроить фон, сохранить оригинал цвета платья, само собой обработка лица фото должно быть продажное

    Ретушь фото
    Обработка фотографий36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн cайта

    Нужен дизайн сайта под интернет магазин свадебной тематики Скидываю скелет сайта, естественно открыть для критики и предложений со стороны дизайнера. Предлагайте ваши цены и сроки, буду ознакомляться с портфолио. Если есть среди вас еще и верстальщики можете кинуть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип Свадебная Тематика

    Нужен красивый рисованный логотип, а не слепленный с сборки значков с интернета, или сайтов по созданию логотипов. Нужен рисованный с нуля. Как с вами договоримся, нужно будет сделать 2-3 варианта чтобы выбрать понравившийся Логотип по свадебной тематике(продажа платья, ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен дизайнер для сотруднечиства

    $4

    Сейчас стоит задача перевести этикетку на Немецкий в файле находиться немецкий перевод+оригинал текста и сама этикетка фаил ЕСП этикетки скину уже дизайнеру с которым договоримся.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
elvizamemetova
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Дизайн cайта
Ответственный заказчик, оплата в срок, всегда на связи, очень рекомендую!
Очень понравилась работа, и то что выслушивали мои пожелания, и вносили изменения согласно им. Все сделано на высоком качестве, рекомендую!
Ответный отзыв