Нужно обработать 68 фото свадебных платьев нужно правильно изменить пропорции рук, талии, витянуть немножко платье, правильно настроить фон, сохранить оригинал цвета платья, само собой обработка лица фото должно быть продажное
- Обработка фотографий36 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн сайта под интернет магазин свадебной тематики Скидываю скелет сайта, естественно открыть для критики и предложений со стороны дизайнера. Предлагайте ваши цены и сроки, буду ознакомляться с портфолио. Если есть среди вас еще и верстальщики можете кинуть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен красивый рисованный логотип, а не слепленный с сборки значков с интернета, или сайтов по созданию логотипов. Нужен рисованный с нуля. Как с вами договоримся, нужно будет сделать 2-3 варианта чтобы выбрать понравившийся Логотип по свадебной тематике(продажа платья, ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Сейчас стоит задача перевести этикетку на Немецкий в файле находиться немецкий перевод+оригинал текста и сама этикетка фаил ЕСП этикетки скину уже дизайнеру с которым договоримся.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Потрібно зробити переклад етикетки на німецьку мовуПереводы11 заявокЗакрыт8 лет назад