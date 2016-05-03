elvizamemetova

Эльвиза Меметова elvizamemetova

 
27 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов, дизайн интерфейсов, дизайн мобильных приложений

Здравствуйте! Рада видеть всех заинтересовавшихся!

Что вы получаете, сотрудничая со мной:

— Продающий дизайн вашего проекта

— Творческий подход к решению поставленной задачи

— Оплата любым удобным для Вас способом, по 50% предоплате либо Безопасная Сделка

— При повторном обращении – скидка 20%

Я гарантирую выполнения заказа точно в срок

— Если я сорву сроки по своей вине, вы получите дизайн совершенно бесплатно

— После сдачи проекта, делаю до 3-х правок бесплатно

— Если вы не отвечаете в течении 2-х дней, я откладываю ваш проект на N-ое количество дней и беру другой проект

Схема работы:

  • Вы заполняете бриф (по запросу предоставляю образец), составляете четкое техническое задание
  • Согласовываем ТЗ, сроки, стоимость
  • Выбираете меня исполнителем проекта на сайте, вносите предоплату 50%
  • Я приступаю к разработке предварительного макета
  • Вносим необходимые правки
  • Утверждаете макет, производите оплату
  • Предоставляю Вам исходный материал, обмениваемся отзывами, благодарим друг друга за сотрудничество)
Оплата: Visa,Qiwi, Webmoney, ЯндексДеньги, ПриватБанк

Email: [email protected]

Skype: elviza.memetova

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

Дизайн сайтаHTMLДизайн мобильного приложения
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Отзывы заказчиков
Andrael
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Дизайн cайта
Очень понравилась работа, и то что выслушивали мои пожелания, и вносили изменения согласно им. Все сделано на высоком качестве, рекомендую!
Ответственный заказчик, оплата в срок, всегда на связи, очень рекомендую!
Ответный отзыв
artem_o
Артем 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн новостного сайта
Отлично поработали! Всегда на связи, все выполнено в срок! Очень доволен результатом, надеюсь еще поработаем)
Очень довольна сотрудничеством! Прекрасно объяснил поставленную задачу, оплатил предоплату, всегда на связи! Воспитанный и очень приятный человек. Желаю всем таких заказчиков!)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 3 дней
#600