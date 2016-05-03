Дизайн сайтов, дизайн интерфейсов, дизайн мобильных приложений

Здравствуйте! Рада видеть всех заинтересовавшихся!

Что вы получаете, сотрудничая со мной:

— Продающий дизайн вашего проекта

— Творческий подход к решению поставленной задачи

— Оплата любым удобным для Вас способом, по 50% предоплате либо Безопасная Сделка

— При повторном обращении – скидка 20%

— Я гарантирую выполнения заказа точно в срок

— Если я сорву сроки по своей вине, вы получите дизайн совершенно бесплатно

— После сдачи проекта, делаю до 3-х правок бесплатно

— Если вы не отвечаете в течении 2-х дней, я откладываю ваш проект на N-ое количество дней и беру другой проект

Схема работы:

Вы заполняете бриф (по запросу предоставляю образец), составляете четкое техническое задание

Согласовываем ТЗ, сроки, стоимость

Выбираете меня исполнителем проекта на сайте, вносите предоплату 50%

Я приступаю к разработке предварительного макета

Вносим необходимые правки

Утверждаете макет, производите оплату

Предоставляю Вам исходный материал, обмениваемся отзывами, благодарим друг друга за сотрудничество)

Visa,Qiwi, Webmoney, ЯндексДеньги, ПриватБанк

Email: [email protected]

Skype: elviza.memetova

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!