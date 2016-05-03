Дизайн сайтов, дизайн интерфейсов, дизайн мобильных приложений
Здравствуйте! Рада видеть всех заинтересовавшихся!
Что вы получаете, сотрудничая со мной:
— Продающий дизайн вашего проекта
— Творческий подход к решению поставленной задачи
— Оплата любым удобным для Вас способом, по 50% предоплате либо Безопасная Сделка
— При повторном обращении – скидка 20%
— Я гарантирую выполнения заказа точно в срок
— Если я сорву сроки по своей вине, вы получите дизайн совершенно бесплатно
— После сдачи проекта, делаю до 3-х правок бесплатно
— Если вы не отвечаете в течении 2-х дней, я откладываю ваш проект на N-ое количество дней и беру другой проект
Схема работы:
- Вы заполняете бриф (по запросу предоставляю образец), составляете четкое техническое задание
- Согласовываем ТЗ, сроки, стоимость
- Выбираете меня исполнителем проекта на сайте, вносите предоплату 50%
- Я приступаю к разработке предварительного макета
- Вносим необходимые правки
- Утверждаете макет, производите оплату
- Предоставляю Вам исходный материал, обмениваемся отзывами, благодарим друг друга за сотрудничество)
Email: [email protected]
Skype: elviza.memetova
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Landing Page. “Betrix club” cпорт как бизнес179 просмотров
- Landing page. "Betrix club"277 просмотров
- Landing Page Тестовое задание для компании SOFT.ua336 просмотров
- Landing Page. Продажа квадрокоптеров631 просмотр
- Интернет-магазин. Свадебные аксессуары.155 просмотров
- Интернет магазин. Коробочки с живыми цветами.245 просмотров
- Landing Page. Продажа квадрокоптеров DJI.1781 просмотр
- Landing Page. Студия разработки дизайна интерьера.265 просмотров
- Блог169 просмотров
- Интернет магазин. Главная страница.256 просмотров
- Интернет магазин. Ювелирные изделия.223 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Очень понравилась работа, и то что выслушивали мои пожелания, и вносили изменения согласно им. Все сделано на высоком качестве, рекомендую!
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, оплата в срок, всегда на связи, очень рекомендую!
$50
10 баллов
8 лет назад
Отлично поработали! Всегда на связи, все выполнено в срок! Очень доволен результатом, надеюсь еще поработаем)
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством! Прекрасно объяснил поставленную задачу, оплатил предоплату, всегда на связи! Воспитанный и очень приятный человек. Желаю всем таких заказчиков!)
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 3 дней
#600