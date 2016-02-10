Нарисовать и сверстать медиакит для онлайн журнала

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Закрыт4 заявки184 просмотра

Здравствуйте.   

Есть текст и данные о сайте, которую нужно донести до потенциальных рекламодателей портала в красивом визуальном оформлении – графики, диаграммы и тп. и оформить все это в виде медиакита в pdf формате (несколько страниц). 

Называйте цену.  

Срок – 1 день.   

Жду предложений.  ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

9 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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