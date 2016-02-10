Нарисовать и сверстать медиакит для онлайн журнала

Здравствуйте.

Есть текст и данные о сайте, которую нужно донести до потенциальных рекламодателей портала в красивом визуальном оформлении – графики, диаграммы и тп. и оформить все это в виде медиакита в pdf формате (несколько страниц).

Называйте цену.

Срок – 1 день.

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